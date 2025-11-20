Caso ‘Lucho Herrera’: Fiscalía entregó restos óseos de víctimas de desaparición forzada

La Fiscalía General de la Nación adelanta la entrega de los restos óseos de las víctimas de desaparición forzada que estarían relacionadas con la investigación que se adelanta contra el reconocido ciclista colombiano Luis Alberto ‘Lucho’ Herrera, campeón de la Vuelta a España en 1987, por hechos al parecer ocurridos en Fusagasugá en 2002.

A través de la Dirección Especializada contra los Derechos Humanos se llevó a cabo un evento solemne en el que, con apoyo psicológico y jurídico, se realizó la entrega digna del cadáver de Víctor Manuel Rodríguez Martínez, uno de los cuatro campesinos que en el año 2002 habrían sido desaparecidos forzosamente por las Autodefensas Unidad del Casanare.

Se espera que en las próximas horas, también se haga en medio de un acto especial la entrega de los restos óseos de Diuviseldo Torres Vega.

Gonzalo Guerrero Jiménez y José del Carmen Rodríguez Martínez son las otras víctimas de la violencia que afectó a esta zona del departamento de Cundinamarca hace 23 años.

El pasado 5 de junio, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos escuchó en versión libre a Herrera. En su declaración, el exciclista aseguró que, en 2003, fue extorsionado por paramilitares que buscaban involucrarlo en la desaparición de los campesinos. “En el año 2003 fui extorsionado por paramilitares que querían vincularme con la desaparición de los campesinos”, declaró.

Además, explicó que en 2016 realizó un pago para no ser incluido en la investigación. “En 2016 pagué 10 millones de pesos en efectivo para ser excluido de la investigación”, agregó.