Comisión de Disciplina Judicial abre investigación contra Miguel Ángel del Río

La W conoció en primicia que la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá abrió investigación disciplinaria en contra del abogado Miguel Ángel del Río, en su condición de defensor del exembajador en Ghana, Daniel Garcés Carabalí.

La denuncia contra Miguel del Río fue presentada por la víctima en el proceso penal contra Garcés Carabalí: Beatriz Niño Endara, expareja de Garcés, quien denunció al exembajador por violencia psicológica, física, y arrebatarle la custodia de sus hijos violentamente.

Además, La W pudo establecer que el abogado fue citado a declarar el 2 de febrero del próximo año, dentro de la audiencia de pruebas y calificación, para que responda a las delicadas acusaciones en su contra.

¿Cuáles son los hechos que contiene la denuncia contra Miguel Ángel del Río?

En la queja disciplinaria radicada contra el abogado Del Río, se expusieron hechos que para Beatriz Niño Endara, representarían una irregularidad en el ejercicio de defensa por parte del abogado Del Río.

Lo anterior, porque de forma extraña, asegura, cuando fueron citadas como testigos dentro del proceso penal contra Garcés Carabalí varias empleadas domésticas que trabajaron para la familia -para constatar si daban fe de actos de violencia por parte del exembajador contra la quejosa-, y en dichas diligencias no requerían abogado, una de estas empleadas, Claudia Arminta Bermúdez, resultó siendo representada por Miguel del Río y hasta presentando aplazamiento de la declaración jurada que tenía que rendir.

Es decir, de acuerdo con la denuncia, Miguel del Río quien era abogado del investigado resultó apareciendo también como apoderado de una de las potenciales testigos contra el exembajador Garcés Carabalí de acuerdo con las evidencias.

En el documento que fue remitido a la Comisión de Disciplina Judicial además se expuso que de forma extraña, tras la relación establecida por Del Río con la testigo, esta entregó declaraciones que contradecían las mismas pruebas en chats que aparecen en el teléfono de Beatriz Niño Endara, y además negó cualquier representación judicial por parte de Miguel Del Río.

“Preocupados con lo sucedido –la presunta manipulación de testigos y el uso de ellos para que faltaran a la verdad– mis abogados en materia penal radicaron memorial ante la Fiscalía 3, el 14 de abril del 2025 (…) No contentos con el aplazamiento, que compartieran abogados en presunto conflicto de interes, que las testigos no acudieran ante el llamado de la Fiscalía General de la Nación y que adicionalmente –al parecer– mintieran en las diligencias en las que si declaraban, el abogado DEL RÍO, con sus investigadores, muto proprio, tomó las entrevistas el 31 de marzo y se las entregó de manera posterior al ente acusador”, se lee.

Pero, de acuerdo con la denuncia, el caso de la testigo Claudia Arminta Bermúdez no sería el único que pondría en aprietos al abogado Del Río. En el documento en poder de la Comisión de Disciplina Judicial también se señaló que en declaración juramentada, la testigo Carmen Nexy Uriza -otra de las niñeras- reconoció en la Fiscalía que los honorarios para su representación judicial -en manos de Miguel Del Río- los pagaba Daniel Garcés Carabalí, el investigado, y llegaron a las diligencias con un abogado de la oficina de Del Río.

“Adicionalmente, indicaron que éste las acompañaba en las actuaciones ante la Fiscalía, circunstancia que reviste especial relevancia y revela no solo un conflicto de intereses -o convergencia de defensas que podría afectar la espontaneidad y credibilidad de sus versiones- sino adicionalmente un plan fríamente pensado para al parecer incidir en los dichos de las 2 testigos”, señala la denuncia.

Por todo lo anterior, la víctima Beatriz Niño Endara pidió que se investigue la presunta conducta desplegada por Miguel Ángel Del Río como abogado de Daniel Garcés Carabalí.

“Ello obliga a examinar si el abogado cumplió con el deber de información y lealtad frente al cliente y si preservó su independencia para evitar que factores externos interfirieran en su actuación. En suma, los hechos descritos encajan, al menos de manera preliminar, en las faltas disciplinarias tipificadas en los artículos 28 (nums. 10 y 12), 33 (nums. 1 y 8) y 34 (lits. f, h e i) de la Ley 1123 de 2007, ameritando por tanto la valoración y pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad disciplinaria competente”, señala el documento.

¿Qué viene ahora en el proceso?

W Radio también conoció que además de abrir investigación, la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá citó a declarar al abogado Miguel Ángel Del Río el 2 de febrero de 2026, en versión libre.

Allí tendrá que responder a las denuncias sobre estas supuestas conductas indebidas que han sido puestas en conocimiento por Beatriz Niño Endara en el marco del proceso contra el exembajador Daniel Garcés Carabalí.