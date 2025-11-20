“Cuando uno siente que el mundo se derrumba, siempre hay una esperanza”: soldado herido en combate

Luis Adrián Montoya, soldado profesional, habló en los micrófonos de Salud y Algo Más este jueves, 20 de noviembre, sobre las secuelas físicas y emocionales que enfrentan los militares heridos en combate.

Montoya contó que su herida sucedió estando en el Catatumbo, donde a las 12:40 de la madrugada, su grupo fue víctima de una emboscada con artefactos explosivos en la que fueron heridas 5 personas, de las cuales una de ellas falleció.

El soldado fue trasladado en una avioneta desde Cúcuta a Bogotá a una cirugía en la cual le hicieron un colgajo en la boca. En este momento no cuenta con labios, encías, dientes y la punta de la nariz por lo que está a la espera de un trasplante facial.

Hablando de su estado anímico Montoya afirmó que “en este momento me siento muy contento y agradecido con dios, la vida y el Ejército que pudieron sacarme de allá” y que tiene muchos proyectos a futuro en mente, como su deseo de estudiar psicología, sin embargo en el momento está enfocado en su recuperación.

El soldado enfatizó en que el apoyo de su familia es muy grande en este proceso de su recuperación en el cual no hay una fecha exacta de duración. También afirmó que es un momento demasiado difícil de vivir “cuando uno siente que el mundo se derrumba siempre hay una esperanza” pero que lo importante es seguir adelante y ese es su propósito actualmente.

Escuche la entrevista completa:

Play/Pause “Cuando uno siente que el mundo se derrumba, siempre hay una esperanza”: soldado herido en combate 12:01 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: