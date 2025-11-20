El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Soldados me han pedido que no los deje morir”: enfermera profesional del Ejército Nacional

Este jueves, 20 de noviembre, la capitán Janeth Lorena Salas Linares del Ejército pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar de su labor como enfermera en las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la capitán, hacer parte del Ejército Nacional es muy gratificante porque “se entrelazan muchas habilidades, tanto físicas, sanitarias y militares, todo con el fin de salvaguardar a los soldados”.

¿Cómo llegó al Ejército?

La enfermera profesional comentó que su relación con el Ejército viene desde su infancia, puesto que, creció en un ámbito de familia militar.

“Encontré esa necesidad de ayudar a las personas, luego de estudiar la enfermería profesional me encaminé por el Ejército”, dijo.

¿Cuál es el protocolo de atención?

Por otra parte, Salas confirmó que primeramente se ofrece una capacitación como socorrista militar.

“En mi caso soy instructora de socorrista militar y soy quien envía la información y las capacitaciones”, mencionó.

Asimismo, detalló que cuando ocurre un evento de riego para los soldados, ella se encarga de comunicarse con el enfermero del pelotón, pues es él quien informa el estado del soldado herido.

¿Qué siente cuando se muera alguien?

Finalmente, aseguró que es complejo el proceso en el que alguien muere, puesto que, además de ser enfermera, también es madre.

“Ver el impacto en los soldados luego de combate es muy complejo, varios están en shock, heridos o incluso hay fallecidos. Muchos me han dicho mi teniente, por favor no me deje morir, es complejo”, concluyó.

Escuche la entrevista completa: