Envían a la cárcel a alias ‘Jean Carlos’, presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en Córdoba

Un juez con funciones de control de garantías de Montería acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra un sujeto que sería conocido en el mundo delincuencial como alias ‘Jean Carlos o Andrés’, presunto cabecilla urbano del Clan del Golfo en el municipio de Cereté, Córdoba.

De acuerdo con lo establecido en las audiencias preliminares, el hombre es procesado por su supuesta responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado.

La captura de alias ‘Jean Carlos’ se conoció en el mes de octubre en Montería, junto a tres sujetos más que, según la Policía, son investigados por ocho homicidios registrados en los años 2024 – 2025 en los municipios de Cereté y Ciénaga de Oro (Córdoba).

Cabe recordar que, la decisión se adoptó este 20 de noviembre, luego de que se resolviera un impedimento en el marco de este proceso que generó polémica por la supuesta circulación de unos audios que sugerían que el hoy investigado quedaría en libertad o recibiría detención domiciliaria. Esta situación fue rechazada por la Rama Judicial en el departamento, donde se insistió en el respeto por la independencia institucional y se advirtió que “los jueces no pueden ser presionados para tomar decisiones”.

Pese a lo expuesto, el procesado no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y la defensa apeló la decisión referenciada.