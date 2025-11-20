ETB reporta utilidad trimestral tras una transformación operacional

Tras la implementación de un plan de choque, ETB logró un crecimiento del 25% en su Ebitda (sigla en inglés de ‘Beneficios Antes de Intereses, Impuestos, Depreciación y Amortización’) operacional frente al mismo trimestre de 2024, rompiendo una tendencia de ocho años sin resultados positivos.

Según lo explicado, “este incremento, que excluye ingresos extraordinarios, como la venta de cobre, refleja la solidez de una operación más eficiente, estable y enfocada en generar valor desde el núcleo del negocio: los servicios, la tecnología y los clientes”.

Además, en el acumulado de enero a septiembre, los ingresos operacionales alcanzaron $1.120.658 millones, con un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Este resultado representa más que un buen trimestre. Es la primera señal de que la transformación de ETB no es solo una promesa, sino una realidad en marcha. Empezamos a verlo que podemos ser si creemos y creamos con propósito, cuando entendemos la tecnología no como un privilegio, sino como un habilitador de oportunidades”, dijo Diego Molano, presidente de ETB.

Uno de los puntos más destacados del trimestre fue el paso de una pérdida de $100.168 millones en el tercer trimestre de 2024 a una utilidad neta de $10.723 millones en el mismo periodo de 2025.

