Fecha, hora y por dónde ver la fecha 2 de cuadrangulares de LigaBetPlay 2025-II: hay clásicos paisa

Sigue el camino de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II cuando ruede el balón en los diferentes estadios de los equipos que avanzaron a esta ronda.

En la primera fecha, hasta el momento, se jugaron tres partidos. Únicamente falta el clásico entre Nacional y América.

Resultados fecha 1:

Grupo A

Junior 1 - 0 Medellín

Nacional vs. América: se juega este jueves, 20 de noviembre, a las 7:30 de la noche.

Grupo B

Fortaleza 0 - 1 Tolima

Bucaramanga 1 - 0 Independiente Santa Fe

¿Cómo funciona la fase de los cuadrangulares?

Se debe recordar que, en este caso, cada grupo está conformado por cuatro equipos, cada equipo se enfrentará a los demás en dos ocasiones, de visitante y de local, para un total de 24 partidos por grupo.

El ganador de cada zona (A y B), es decir, quienes queden primero en cada grupo, serán los dos equipos que disputen la final.

Además, Medellín y Deportes Tolima se quedaron con el punto invisible, tras su regularidad en la competencia.

Esta es una ventaja deportiva dentro de los cuadrangulares para estos dos cuadros por haber quedado primero y segundo en el todos contra todos que, en caso de empate en puntos en su respectivo grupo, permite definir paso a la final.

Le puede interesar Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II: hay clásicos

¿Cómo se jugará la fecha 2 dos los cuadrangulares de la LigaBetPlay 2025-II?

Grupo A

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Grupo B

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza CEIF

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Fecha y hora de los partidos de la fecha 2 de los cuadrangulares de LigaBetPlay 2025-II

Pues bien, así se jugarán los cuatro partidos de los cuadrangulares en su segunda jornada.

Grupo A

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Domingo, 23 de noviembre

El partido se disputa a las 5:45 de la tarde

Estadio Atanasio Girardot

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Domingo, 23 de noviembre

El partido se disputa a las 8:00 de la noche

Estado Olímpico Pascual Guerrero

Grupo B

Independiente Santa Fe vs. Fortaleza CEIF

Sábado, 22 de noviembre

El juego es a las 5:00 de la tarde

Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

Sábado, 22 de noviembre

El juego es a las 7:30 de la noche

Estadio Manuel Murillo Toro

¿Por dónde ver los partidos de la fecha 2 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II?

Los partidos de la segunda jornada de los cuadrangulares semifinales se podrá ver EN VIVO por medio de los canales de Win Sprts.

También podrá seguir el minuto a minuto de los encuentros en la página web de W Radio.

Escuche W Radio en vivo: