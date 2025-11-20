Galán confirma intervención de UNDMO en manifestaciones de la Universidad Distrital

Este jueves, Bogotá vivió una nueva jornada de manifestaciones, esta vez protagonizadas por personas pertenecientes a la Universidad Distrital en varias de sus sedes. Ante las múltiples agresiones y alternación del orden público, el alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que se agotaron las instancias de diálogo e intervino la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Desde las 2 de la tarde, la Policía interviene en la Avenida Circunvalar, en inmediaciones de la Universidad Distrital, para recuperar el orden, lo que ha afectado la movilidad en la zona. En la sede de Ciudad Bolívar también se agotó la instancia de diálogo y la intervención, que empezó a la 1:48, terminó a las 4:23”, informó el alcalde.

Uno de los puntos más neurálgicos se presentó en la sede la Macarena en la Avenida Circunvalar con calle 26C. Allí se reportó daño material a dos vehículos y, algunas situaciones de amenaza y agresión contra funcionarios de la Alcaldía mediante elementos contundentes y artefactos incendiarios. Adicionalmente se registraron dos objetos sin detonar en el punto.

Le puede interesar: La Calera se prepara para una nueva jornada de manifestaciones: conozca los puntos de concentración

Según el reporte de las autoridades, en los hechos no se presentaron personas heridas o lesionadas.