Ingrid Betancourt será candidata al Senado y lanzará lista cerrada
El anuncio de los integrantes de la lista se hará en la mañana de este 20 de noviembre.
La excandidata presidencial y jefe del partido Verde Oxígeno, Íngrid Betancourt, buscará volver al senado después de 24 años de haber dejado esa corporación.
Es de recordar que tras haber sido secuestrada por las FARC en 2002, cuando buscaba llegar a la Presidencia, Betancourt no ocupaba un cargo de elección popular.
Posiblemente, Betancourt encabece la lista cerrada de su partido, que tendrá entre sus candidatos otros nombres como Deysi Guanaro, víctima del conflicto; Sofía Gaviria, exsenadora y hermana del precandidato Aníbal Gaviria; y John Frank Pinchao, exsubintendente de Policía.
Según Betancourt, se trata de “una selección de colombianos que han luchado por el país desde distintos frentes y que quieren transformar la política”.
Ahora, la lista se conocerá oficialmente este 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana y se suma al anuncio hecho en las últimas semanas sobre el aval que dio el partido Verde Oxígeno a la candidatura presidencial de Juan Carlos Pinzón.