Israel mató a 32 gazatíes, entre ellos 12 niños, en su oleada de bombardeos el 19 de noviembre

Israel mató, durante la oleada de bombardeos de este miércoles, a 32 gazatíes -entre ellos 12 niños- e hirió a otros 88, según los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, que forma parte del Gobierno del grupo islamista Hamás, eleva a 312 los gazatíes asesinados por Israel desde que comenzara el alto el fuego el pasado 10 de octubre, según indicó en un comunicado.

Las fuerzas israelíes han herido desde entonces a 760 personas en Gaza, añadió el Ministerio de Sanidad, al tiempo que recordó que todavía hay víctimas bajo los escombros y en las calles del enclave debido a que las ambulancias y los equipos de defensa no pueden llegar hasta ellas en estos momentos.

Desde que Israel comenzó su ofensiva militar a raíz de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, han muerto un total de 69.546 gazatíes -entre ellos, más de 20.000 niños- por fuego israelí, y 170.833 han resultado heridos, de acuerdo con sus datos.

Israel llevó a cabo una oleada de ataques este miércoles por toda la Franja después de que, según afirmó el Ejército israelí, “varios terroristas” abrieran fuego contra las tropas en Jan Yunis (sur del enclave), unos presuntos ataques en los que no resultó herido ningún soldado israelí y de los que se desvinculó Hamás.

