Miss Universo HOY: Hora Colombia, canal y link para ver el final del certamen EN VIVO

La 74ª edición del certamen de Miss Universo llega a su punto culminante. Este año, la competencia ha reunido a más de un centenar de candidatas. La gala final se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Challenger de Bangkok.

La agenda de las concursantes de 120 países ha incluido diversas actividades preparatorias durante la semana del concurso, como pruebas de trajes nacionales, desfiles y cenas de gala.

Para la audiencia colombiana, la elección y coronación de Miss Universo 2025 tiene una hora definida. La transmisión para el país está programada para la noche del viernes, 21 de noviembre, a las 8:00 de la noche.

¿Dónde ver la gala de Miss Universo en vivo?

Para asegurar una cobertura global, la organización ha confirmado múltiples canales y plataformas de difusión. La audiencia podrá seguir el evento a través de diversos medios:

Canal RCN Televisión: Transmitirá el certamen en Colombia.

Telemundo: Este canal ofrecerá cobertura para el mercado hispano en EE.UU. y gran parte de América Latina, incluyendo a Colombia.

Los espectadores cuyos países no tengan disponibilidad en los canales oficiales pueden optar por seguir el concurso a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo.

La Organización Miss Universo (MUO) define su propósito como una plataforma inclusiva que celebra culturas y procedencias, buscando empoderar e inspirar a las mujeres para que contribuyan a un mejor mundo. Las concursantes son vistas como líderes inspiradoras y modelos a seguir dentro de sus comunidades.

Un elemento que marca la relevancia de esta edición es el paso hacia la inclusión de género. Por primera vez en la historia del certamen, Vietnam será representado por una mujer trans, siguiendo tendencias de diversidad que han comenzado a ser exploradas por otros concursos de belleza. Asimismo, la presencia africana continúa en expansión, con candidatas de países como Nigeria, Sudáfrica, Angola y Kenia.

Latinoamérica mantiene su peso tradicional en la competencia, además de Colombia, países como México, Venezuela, Perú y República Dominicana tienen representantes sólidas.

¿Quién es la señorita Colombia en el Miss Universo?

La representación de Colombia está a cargo de Vanessa Pulgarín, ella es comunicadora social, tiene 34 años y cuenta con una extensa trayectoria en concursos de belleza, además de proyectos activos de liderazgo femenino y emprendimiento. Su perfil profesional y escénico la establece como una de las candidatas con mayor nivel de preparación.

Esta noche se definirá quién será la nueva embajadora global del certamen y la sucesora en esta plataforma que busca el impacto social y profesional.

Escuche W Radio en vivo: