“Nosotros no llegamos con promesas, sino con hechos”: Keralty responde al presidente Petro

Mediante una carta a la opinión pública, el presidente de Keralty, Joseba Grajales, afirmó que Keralty llegó al país “cuando la mayoría de los colombianos de hoy ni siquiera habían nacido” y sostuvo que la organización construyó su presencia con inversión, empleo y servicios.

Señaló que el grupo levantó clínicas, universidades, centros de atención primaria, instituciones para salud mental y proyectos orientados a poblaciones vulnerables.

Lea más: Consejo de Estado ordena a Petro retractarse de llamar “criminal” al dueño de Keralty

El presidente de la organización subrayó que, durante las crisis y las pandemias, el grupo “no salió corriendo” y se mantuvo atendiendo a sus usuarios.

Le puede interesar Keralty exige al Gobierno cumplir fallo de la Corte y reparar los daños tras intervención de Sanitas

También aseguró que, pese a las críticas públicas, muchas personas que cuestionaron a la empresa “buscaron atención en privado”, y recalcó que Keralty nunca negó servicios por diferencias políticas o ideológicas.

Grajales defendió que la trayectoria de Keralty se basó en hechos y recordó que, en más de cuatro décadas, generó miles de empleos, pagó impuestos y desarrolló infraestructura en salud.

Agregó que bajo el cuidado de la organización “nacieron casi un millón de colombianos”, cifra que usó como prueba del arraigo que, según él, la empresa logró en el país.

Lea también: “Sanitas vuelve devastada, encontramos un deterioro de 1,7 billones de pesos”: Presidente de Keralty

En la parte final del texto, Grajales pidió que se respetara lo construido por el grupo y afirmó que su compromiso con Colombia quedó documentado en cada proyecto.

Cerró el mensaje con un agradecimiento al país y con el argumento de que, después de cuarenta años, Keralty “ya no era un visitante, sino parte de la familia”.

Escuche W Radio en vivo: