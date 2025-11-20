¿Para qué sirve la UIAF y a quiénes le deben entregar los informes financieros? Lisandro Junco respo

Lisandro Junco, exdirector de la Dian, habló en W Sin Carreta sobre las cartas de Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero, en las que lo señala a Augusto Rodríguez, a Carlos Ramón González y a Jorge Lemus (círculo cercano al presidente Gustavo Petro) de un presunto complot para apoderarse de la UIAF.

En un principio, explicó que la UIAF es una unidad especial de inteligencia financiera, es el detective de todo el sistema financiero. Es una de las buenas prácticas que se han copiado de modelos de lucha contra el lavado de activos, de financiamiento del terrorismo y de corrupción.

“Es prácticamente la que detecta el dinero que parece sucio, sospechoso, que detecta piezas en un rompecabezas y termina entregándole la información que es absolutamente reservada a dos entidades, o a la Fiscalía o a la Policía judicial. No se la puede entregar a ninguna otra entidad”, dijo.

Uno de los puntos que llama la atención de una de estas cartas de esta persona que está revelando todo este tema de ‘Papa Pitufo’ es que menciona, por ejemplo, a Augusto Rodríguez, a Carlos Ramón González y a un círculo muy cercano del presidente, y lo que dice esta persona es que ellos querían tomar el control de la UIAF.

Sobre esto, el exdirector de la Dian afirmó que la UIAF es la base de datos financiera de todos los colombianos. “Está la información buena y está la información dudosa o preocupante que se genera a través de reportes de operación sospechosas que emiten los bancos, el comercio, los hoteles, los casinos, etc. Entonces, el que quiera tener la UIAF puede tener un poder absoluto en la información, porque allá también llega la información tributaria, de ahí que es criticable que la DIAN y la UIAF tuvieran una misma cabeza durante muchísimo tiempo”.