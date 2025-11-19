Círculo cercano al presidente se propuso tomar control de inteligencia financiera: exfuncionario UIAF

En una nueva carta enviada a La W, Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en la que aclara que su salida “no fue por la reunión con Diego Marín en España” y asegura que el círculo cercano al presidente Gustavo Petro se propuso tomar el control de la inteligencia financiera.

En la misiva menciona que Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y del Dapre, y Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia, “se unieron para sacar a Llinás” y pedir su saliuda de la UIAF.

“No es un tema personal. Esto hace parte de una agenda en la que la inteligencia financiera corre el riesgo de ser usada de manera ilegal en un complejo panorama electoral”, afirmó.

Esta es la nueva carta que conoció La W:

Reunión de Isaac Beltrán con Diego Marín

El director de La W, Julio Sánchez Cristo, reveló en exclusiva que fue Isaac Beltrán, exasesor de la UAIF (Unidad de Información y Análisis Financiero), el funcionario de alto rango -y que está al frente de temas de lavado de activos-, que viajó hasta Europa para reunirse con Diego Marín, denominado el ‘Zar del Contrabando’.

Beltrán reveló que el presidente de la República, Gustavo Petro, autorizó esa misión de inteligencia financiera, ¿por qué?

La razón para autorizar esto era “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando”.