Presencia de Petro en la Lista Clinton frena mantenimiento del helicóptero presidencial

La empresa Leonardo Helicopters, encargada del mantenimiento del helicóptero del presidente Gustavo Petro, envió una carta a la Fuerza Aeroespacial Colombiana anunciando la “suspensión temporal del soporte” de la aeronave.

La compañía agradeció la cooperación sostenida con la FAC, pero advierte que no puede continuar prestando el mantenimiento, mientras avanza el proceso del presidente ante la OFAC.

“Leonardo Helicopters (AgustaWestland Philadelphia Corporation - AWPC) desea expresar su agradecimiento por la relación de cooperación y confianza que, a lo largo del tiempo, se ha establecido con la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC)“, dijeron.

Y agregan: “Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departmento del Tesoro de los Estados Unidos.”

En el documento aseguran que esta medida preventiva se adopta con el propósito de garantizar el cumplimiento de la normativa estadounidense aplicable a las transacciones internacionales.

“En ningún caso debe interpretarse como un cambio en nuestro compromiso con el soporte y la disposición operativa de la flota de la FAC. Les aseguramos que Leonardo Helicopters ya ha iniciado los procesos internos y comunicaciones necesarias para tramitar la licencia OFAC correspondiente. En caso de requerirse información adicional para facilitar esta gestión, nos estaremos comunicando con su equipo. Esperamos poder reanudar el soporte tan pronto como sea posible", concluyeron.

