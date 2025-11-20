Sorprenden a dos personas transportando material de guerra en Puente Aranda, Bogotá

Bogotá

Por información de inteligencia, uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de dos personas por los delitos de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego, municiones y explosivos.

Mientras los uniformados adelantaban labores de verificación y control en un parqueadero del barrio Ejidos, observan un vehículo sospechoso, el cual al notar la presencia de las autoridades intenta evadir estos controles.

Al detener la camioneta se hallaron en su interior elementos de uso privativo de las fuerzas militares, uniformes del Ejército, dos armas de fuego tipo pistola, ocho portafusiles, 1 radio de comunicación, 1 silenciador, 195 cápsulas eléctricas para explosivos, munición y otros elementos.

Al solicitar los documentos o acreditación de los elementos, aseguraron no tenerlos. Por lo tanto, fueron capturados y junto con los elementos incautados y vehículos inmovilizado dejados a disposición de la autoridad competente.