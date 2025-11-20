VIDEO: Fue capturado ladrón que en medio de linchamiento aseguró que era su “primera vez robando”

Se hizo viral un video de un ladrón que estaba haciendo agredido por la comunidad en la localidad de Usaquén, luego de que éste hurtara en una droguería de la zona.

En medio de los golpes e insultos, el hombre aseguró que “era su primera vez robando en ese lugar”. Situación, que enfureció a la comunidad que continuó agrediéndolo.

Tras los hechos, la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que el hombre había sido capturado por el robo.

“Se presenta un hecho en el sector de Santa Bárbara, donde un sujeto habría ingresado a una reconocida farmacia del sector, toma unos elementos, unas cremas dermatológicas y posteriormente se da la huida hurtando estos elementos. La comunidad, al percatarse de esta persecución alerta a nuestra zona de atención en biciterritorios, intercepta al sujeto, y se logra la captura y judicialización del mismo. Estos elementos estarían avalados aproximadamente en 1.200.000 pesos”, dijo el coronel Ricardo Chaves, comandante Estación de Policía Usaquén.

Posterior al hecho y en indagaciones, la Policía pudo confirmar que esta persona, al parecer, habría cometido este hecho el mismo día en varias oportunidades y mediante la misma modalidad.