Didier Deschamps pidió condenar al periodista que le acusó de mentir por lesión de Benzema en 2022. (Photo by FRANCK FIFE / AFP) / FRANCK FIFE

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, pidió este jueves al Tribunal Correccional de París que el periodista Daniel Riolo sea condenado por difamación por haber acusado al técnico de haber “mentido” sobre el alcance de la lesión de Karim Benzema en el comienzo del Mundial de Catar de 2022.

Deschamps compareció este jueves en el Tribunal por la demanda por difamación que interpuso contra Riolo, quien afirmó en enero de 2023, en el canal de radio RMC -uno de los más seguidos en Francia-, que el seleccionador había exagerado el problema muscular de Benzema, lo que le habría servido como pretexto para descartarlo del torneo en el que Francia acabaría subcampeona.

“Confío en la Justicia de mi país para condenar las acusaciones contra mí y para mostrar que hay ciertos límites. Quiero que mi honor sea restablecido”, declaró el técnico ante el Tribunal, que dará su veredicto el 30 de enero de 2026.

Deschamps aseguró además que recibió “serias amenazas” y “una pintada acusándolo de ser racista” tras la emisión del periodista.

En enero de 2023, Riolo afirmó que el escáner de la lesión muscular que Benzema pasó en una clínica de Catar no había sido correctamente cotejado.

Después de que el agente de Benzema difundiese unas supuestas imágenes de la ecografía de la lesión, el periodista aseguró que él mismo corroboró, con la opinión el doctor del PSG, Hakim Chalabi, que la lesión que sufría el entonces jugador del Real Madrid era leve y le habría permitido estar en unos eventuales cuartos de final del Mundial.

Sin embargo, el doctor de la selección francesa, Franck Le Gall, estimó ante el Tribunal que la lesión era más grave, de grado 2, lo que imposibilitaba la participación plena de Benzema en el Mundial.

Riolo lamentó haberse visto en medio de una guerra entre el propio Benzema y Deschamps -quienes tuvieron una tormentosa relación durante años- y pidió ser absuelto pues se limitó a dar “una opinión”, en palabras del letrado del periodista.

Sin embargo, el fisca solicitó su condena por haber llevado a cabo “una investigación periodística sin tener en cuenta a todas las partes”.

Escuche W Radio en vivo aquí: