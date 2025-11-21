EN VIVO Miss Universo 2025 🔴: Vea en vivo la gala y la final del certamen de belleza
Representantes provenientes de 120 países y territorios competirán por el título de Miss Universo en su edición 2025.
Este 20 de noviembre, se lleva a cabo la edición número 74 del concurso Miss Universo en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.
Representantes provenientes de 120 países y territorios competirán por el título en esta edición.
Vanessa Pulgarín, de 34 años, es la representante de Colombia en este certamen, en el cual ha exaltado su experiencia en la industria de la moda y su trabajo por las comunidades.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Esta edición llega marcada por la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, fue criticado por comentarios ofensivos hacia la candidata de México, generando protestas de parte de varias concursantes.
Vea a continuación la final del certamen en vivo:
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles