EN VIVO Miss Universo 2025 🔴: Vea en vivo la gala y la final del certamen de belleza

Este 20 de noviembre, se lleva a cabo la edición número 74 del concurso Miss Universo en el Impact Arena en Pak Kret, Tailandia.

Representantes provenientes de 120 países y territorios competirán por el título en esta edición.

Vanessa Pulgarín, de 34 años, es la representante de Colombia en este certamen, en el cual ha exaltado su experiencia en la industria de la moda y su trabajo por las comunidades.

Esta edición llega marcada por la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, fue criticado por comentarios ofensivos hacia la candidata de México, generando protestas de parte de varias concursantes.

