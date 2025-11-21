La mexicana Fátima Bosh es la nueva Miss Universo 2025
La representante azteca se quedó con la corona a pesar de la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, le lanzó comentarios ofensivos, generando protestas de parte de varias concursantes.
La mexicana se impuso a las candidatas de Venezuela, Costa de Marfil, Tailandia y Filipinas en la ronda final. Entretanto, la colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años, quedó dentro de las 12 mejores del certamen.
Noticia en desarrollo...