Tendencias

La mexicana Fátima Bosh es la nueva Miss Universo 2025

La representante azteca se quedó con la corona a pesar de la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, le lanzó comentarios ofensivos, generando protestas de parte de varias concursantes.

Miss Mexico Fatima Bosch celebrates winning the 2025 Miss Universe pageant in Nonthaburi, north of Bangkok, on November 21, 2025. (Photo by Lillian SUWANRUMPHA / AFP)

La mexicana Fátima Bosch es la ganadora de Miss Universo 2025. La representante azteca se quedó con la corona a pesar de la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, le lanzó comentarios ofensivos, generando protestas de parte de varias concursantes.

La mexicana se impuso a las candidatas de Venezuela, Costa de Marfil, Tailandia y Filipinas en la ronda final. Entretanto, la colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años, quedó dentro de las 12 mejores del certamen.

Noticia en desarrollo...

