La mexicana Fátima Bosh es la nueva Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch es la ganadora de Miss Universo 2025. La representante azteca se quedó con la corona a pesar de la polémica que se desató días atrás, cuando Nawat Itsaragrisil, director del evento, le lanzó comentarios ofensivos, generando protestas de parte de varias concursantes.

La mexicana se impuso a las candidatas de Venezuela, Costa de Marfil, Tailandia y Filipinas en la ronda final. Entretanto, la colombiana Vanessa Pulgarín, de 34 años, quedó dentro de las 12 mejores del certamen.

Noticia en desarrollo...