Líderes europeos y Zelenski piden que plan de paz respete los intereses ucranianos y de UE

Los líderes de Alemania, Reino Unido y Francia, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, coincidieron este viernes, en una conversación telefónica, en que cualquier acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra debe respetar los intereses ucranianos y europeos a largo plazo.

“Como parte de esto, la línea de contacto debe ser el punto de partida para llegar a un acuerdo y las Fuerzas Armadas ucranianas deben seguir contando con la capacidad de defender de forma efectiva la soberanía de Ucrania”, señaló la Cancillería alemana en un comunicado.

De acuerdo con la nota, tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reiteraron a Zelenski su “apoyo inalterado y total” de cara a una “paz duradera y justa”.

Los cuatro jefes de Estado y de Gobierno saludaron también los esfuerzos de EE. UU. por poner fin a la guerra, en aparente alusión al plan de 28 puntos propuesto por Washington, cuyo contenido publicaron anoche diversos medios, como el estadounidense Axios.

“En particular, celebraron el compromiso con la soberanía de Ucrania y la disposición a ofrecer a Ucrania unas garantías de seguridad sólidas”, señaló el comunicado, haciendo alusión a algunos de los puntos del plan.

Los cuatro líderes acordaron mantener una estrecha coordinación entre sí, con EE. UU. y con el resto de socios europeos.

“Coincidieron en que cualquier acuerdo que afecte a los Estados europeos, a la Unión Europea (UE) o a la OTAN requiere el consentimiento de los socios europeos o un consenso de los aliados”, concluyó la Cancillería germana.

Según los detalles del plan de paz de Washington que se han conocido, Ucrania se vería obligada a limitar su Ejército a un máximo de 600.000 hombres después de la guerra, a renunciar a un ingreso en la OTAN o al despliegue de tropas aliadas en su territorio y a ceder a Rusia las regiones orientales de Lugansk y Donetsk.

A su vez, las regiones sureñas de Zaporiyia y Jersón quedarían congeladas en la actual línea de contacto.

A cambio, Kiev recibiría garantías de seguridad de EE. UU., que se comprometería a intervenir en caso de una nueva invasión rusa.

