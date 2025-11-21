MinDefensa se reunió con el jefe de Policía de Canadá: así fue el encuentro

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, sostuvo un encuentro en Canadá con el jefe de Policía de ese país norteamericano, con el objetivo de consolidar acciones conjuntas que permitan seguir combatiendo las amenazas transnacionales que afectan a la región.

Es así como, en Ottawa, el jefe de la cartera de Defensa colombiana se reunió con Bryan Larkin, subcomisario jefe de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). Mediante un diálogo franco y constructivo, ambos países reafirmaron la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

Durante el encuentro, los funcionarios acordaron fortalecer un intercambio permanente de experiencias, buenas prácticas y capacidades para enfrentar el narcotráfico y otros crímenes transnacionales, como parte del compromiso binacional con la seguridad y la protección de las comunidades.

Así mismo, se avanzó en la coordinación de acciones orientadas al fortalecimiento de capacidades de la Policía, con el propósito de contar con herramientas modernas y conocimientos idóneos para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático y los escenarios de protesta social.