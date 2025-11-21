Procuraduría formula cargos por irregularidades en entrega de incentivos a artistas en Santander

Recientemente se conoció que la Procuraduría formuló cargos por irregularidades en entrega de incentivos a artistas en Santander.

Las investigadas son Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura y Turismo; Yexica Natalia Ardila Ruiz, exdirectora técnica; y Carmen Alicia Serpa de Laguado, profesional universitaria en su momento responsable de supervisión.

Actualmente, el órgano de control, investiga si se habría adjudicado el convenio de Asociación n.º 733 de 2022 por más de 2.000 millones de pesos a la Fundación Funsocial, organización que, según la Procuraduría, no cumplía con los requisitos de idoneidad y experiencia financiera.

Además, se investigan posibles omisiones en la verificación de documentos presentados en la oferta, y la evasión de la modalidad correcta de contratación.

Durante el proceso de contratación, al parecer, existieron diferencias entre los pagos pactados y los efectivamente entregados a los artistas beneficiarios del programa. Según declaraciones juramentadas, algunos recibieron entre 50.000 y 500.000 pesos menos de lo acordado, cuyo valor inicial era de 4 millones.

La Procuraduría calificó las presuntas faltas como gravísimas, bajo la figura de culpa gravísima. En paralelo, el ente de control remitió copia del expediente a la Fiscalía Quinta de la Administración Pública para que continúe con la investigación penal correspondiente.