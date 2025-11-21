Zelenski propondrá “alternativas” al plan de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes que propondrá “alternativas” al plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia, una propuesta que considera muy favorable a Moscú, y prometió no “traicionar” los intereses ucranianos.

“Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”, declaró Zelenski en un mensaje de vídeo a la nación, prometiendo que no “traicionará” a Ucrania.

