Zelenski propondrá “alternativas” al plan de EE.UU. para poner fin a la guerra en Ucrania
Volodimir Zelenski, afirmó el viernes 21 de noviembre que propondrá “alternativas” al plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó el viernes que propondrá “alternativas” al plan de Estados Unidos para poner fin al conflicto con Rusia, una propuesta que considera muy favorable a Moscú, y prometió no “traicionar” los intereses ucranianos.
- Lea también: Líderes europeos y Zelenski piden que plan de paz respete los intereses ucranianos y de UE
“Presentaré argumentos, persuadiré, propondré alternativas”, declaró Zelenski en un mensaje de vídeo a la nación, prometiendo que no “traicionará” a Ucrania.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles