Borussia Dortmund empató 3-3 con Stuttgart y pierde terreno con el Bayern Múnich

Un triplete de Deniz Undav frenó al Borussia Dortmund, que no pasó del empate en su estadio ante el Stuttgart (3-3) y mantiene su irregular primer tramo del curso que le ha conducido a colocarse tercero en la Bundesliga a una distancia de nueve puntos del líder, el Bayern Múnich.

Undav está en un momento de forma excelso. Los goles se le caen de los bolsillos en los últimos partidos. Con los tres que firmó ante el Dortmund, encadena el mismo número de encuentros consecutivos marcando. Hizo uno al Feyenoord en la Liga de Campeones, dos al Augsburgo en la pasada jornada de la Bundesliga y tres al Dortmund este sábado.

Todos fueron para contrarrestar las dos ventajas de las que gozó el equipo dirigido por Niko Kovac, incapaz de administrar sus oportunidades para sumar tres puntos. Fue mucho mejor en la primera parte y tropezó en la segunda. Y siempre con Undav por medio como culpable de sus males.

Durante el acto inicial, ni un ‘pero’ para el Dortmund, mucho más fluido, mejor situado en el terreno de juego y más ambicioso para llevarse la victoria.

Por eso se adelantó en el marcador, primero con un tanto de Emre Can desde el punto de penalti. No falló en un lanzamiento que provocó el mismo Undav, que derribó dentro del área a Nico Schlotterbeck en una acción que protestó airadamente el técnico del Stuttgart, Sebastian Hoeness.

No hubo polémica en el segundo del Dortmund, al borde del descanso después de una internada de Julian Ryerson por la banda derecha a la que dio continuidad Serhou Guirassy con un disparo que detuvo con una gran parada Alexander Nübel. El rechace lo recogió Maximilian Beier, que se encontró de nuevo con otra intervención meritoria del portero del Stuttgart. La pelota volvió con suerte a sus pies y marcó a placer el segundo.

Parecía que el Dortmund iba a disfrutar de una victoria plácida. Incluso el Friburgo, en esos momentos, se atrevía a ganar al Bayern. Todo era felicidad en el vestuario, donde los jugadores de Kovac soñaban con terminar la jornada a cuatro puntos del líder.

Sin embargo, no contaban con Undav, que inició su exhibición a los tres minutos de la reanudación. El atacante del Sttutgart saltó al césped enchufado y redujo distancias en un suspiro, cuando se hizo un hueco dentro del área ante Emre Can y para rematar de volea casi de espaldas un balón bombeado.

El 2-1 inquietó al Dortmund. Se echó atrás y el Sttutgart fue a por un empate que consiguió en el minuto 70. Otra vez Undav, oportunista, apareció en un córner lanzado por Angelo Stiller, prolongado de cabeza por Maximilian Mittelstädt y rematado a la red por el delantero alemán.

El empate tocó el orgullo de los jugadores de Kovac, que se lanzaron a por la victoria. Despertaron de su letargo gracias a la salida de Karim Adeyemi, que avisó con un mano a mano que salvó Nübel y que certificó su revolución con el 3-2 en el minuto 89: marcó para dejar atrás una semana complicada en la que fue condenado por la justicia debido a la posesión ilegal de armas de fuego.

El público del Dortmund ya celebraba una victoria muy sufrida cuando apareció, como no, Undav, que reaccionó apenas dos minutos después para cerrar el empate con otro remate de delantero puro que silenció al Signal Iduna Park, certificó su buen momento y amargó a un equipo que vive en una montaña rusa continúa de resultados.

