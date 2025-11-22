Fabián Rojas y Carlos Fernando Galán. Fotos: Tribunal Administrativo de Cundinamarca / (Colprensa - Lina Gasca)

Buscan favorecer el recaudo en Bogotá, no la movilidad: alcalde de Zipaquirá por matrícula de carros

El alcalde de Zipaquirá, Fabián Rojas, conversó con W Fin De Semana a propósito de las medidas de movilidad que anunció el mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para vehículos que estén matriculados en otros municipios del país.

“Nuestra preocupación reside porque hace varios meses el alcalde Galán y el gobernador de Cundinamarca han propiciado espacios sobre muchos temas. Este nos toma por sorpresa, pues no conocíamos la proyección para el primer semestre del año (2026)”, mencionó.

Es por esto que pidió establecer diálogos con Galán y el gobernador Rey para “concertar la mejor decisión en las comunidades”.

“Tenemos personas que tienen matriculados sus vehículos en municipios de Cundinamarca. Solicito una reunión con alcaldes de para que nos sentemos con el alcalde (Galán) y el gobernador para concertar la mejor decisión”, sostuvo.

Y es que para el mandatario de Zipaquirá, la decisión de la Administración Distrital de Bogotá “no busca favorecer la movilidad, sino el recaudo y que vehículos nuevos se matriculen en la ciudad”.

“Lo que busca Bogotá, respetable, es recaudar la mayoría de los recursos”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí:

