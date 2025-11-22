“Es gratificante para cualquier persona dedicarse a lo que siempre ha soñado”: Santiago Cruz

El reconocido cantautor tolimense Santiago Cruz estuvo en los micrófonos de W Fin de Semana, dónde compartió su visión sobre la satisfacción que trae su carrera. Para el artista, el mayor logro para cualquier persona, independientemente de su profesión, es conseguir “dedicarte a lo que tú soñaste”. Cruz contó cómo sus sueños de juventud en Ibagué de saludar al público en grandes escenarios, como en Buenos Aires o Madrid, se han hecho realidad.

El músico señala que el camino no es sencillo; la mayor dificultad radica en hallar una “voz propia” y batallar constantemente contra el ego, que puede conducir a la comparación o la duda, subraya también la naturaleza “gloriosa” de dedicarse al arte, pues la música tiene el poder de elevar la frecuencia espiritual del ser humano.

El artista comentó que para hallarse en el nuevo mercado conserva un “espíritu de aprendiz”, permaneciendo atento a los cambios digitales y las tendencias del mercado incorporando elementos novedosos a su estilo sin traicionar su esencia.

Esta trayectoria profesional y humana se materializa en su compromiso social. Cruz es embajador de Ábaco y se sumará al concierto ‘Todos Juntos’ que tendrá lugar en el Movistar Arena. Este evento, que reunirá a más de 20 artistas, tiene como objetivo principal visibilizar y combatir la tragedia de la desnutrición infantil y el hambre, una causa que él considera el punto de partida de muchas problemáticas nacionales.

