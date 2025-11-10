‘Una novena por Bogotá’, del Banco de Alimentos, presenta su cuarta edición con artista sorpresa

El próximo 16 de diciembre, el Banco de Alimentos de Bogotá llevará a cabo la cuarta edición de ‘Una Novena por Bogotá’ en el Movistar Arena, un evento que surge desde la generosidad de organizadores, artistas y, por supuesto, asistentes.

Ni los artistas, los equipos de producción o la logística reciben remuneración, lo que permite garantizar con absoluta transparencia que el 100% de lo recaudado llega directamente a los beneficiarios.

La novena será presidida por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá. Además, contará con la voz inconfundible de un invitado sorpresa, así como de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Los 50 de Joselito y V de Vinilo.

El año pasado, se agotó la boletería con la asistencia de más de 11.000 personas, alcanzando una recolección equivalente a 86.000 kilos de alimentos. Todo esto ha sido posible gracias a la participación de ciudadanos y a las donaciones corporativas.

Este año funcionará el mismo mecanismo de los años anteriores: a partir del miércoles 12 de noviembre, quienes deseen asistir podrán donar tres kilos de granos y obtener su entrada en Tiendas D1 habilitadas, o directamente en www.tuboleta.com

San Cipriano

Cantón Norte

Unicentro de Occidente

Tienda Aloha

Multidrive

Puente Largo

Alcázares

Perdomo

Madelena

Plaza de las Américas

Tibana Cra. 38

CC. Plaza Imperial

Chicó 93

Andino

Los Cedros

Politécnico - Parqueadero CC Av Chile

‘Una novena por Bogotá’ se realiza con el apoyo del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y del Movistar Arena por cuarto año consecutivo. También se suman Tiendas D1, que duplica cada aporte recibido en sus puntos de venta y TuBoleta, que facilita la operación y la logística del evento.

Lo recaudado se convierte en la base de la gran campaña ‘NaviDAR’, que este año busca entregar 100.000 mercados a los hogares más necesitados en diversas comunidades.

Escuche W Radio en vivo:

Play/Pause WRadio FM Compartir Directo Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles



