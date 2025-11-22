Ucrania y EE.UU. hablarán en Suiza sobre “un futuro acuerdo de paz” con Rusia

-FOTODELDÍA- JLX19. WASHINGTON (UNITED STATES), 28/02/2025.- El presidente estadounidense, Donald Trump (d), habla con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante una reunión este viernes, en la Casa Blanca en Washington (Estados Unidos). EFE/ Jim Lo Scalzo / Pool / JIM LO SCALZO / POOL ( EFE )

Ucrania entablará próximamente conversaciones en Suiza con Estados Unidos para discutir el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra con Rusia, anunció este sábado un alto responsable ucraniano.

El presidente estadounidense dio a Kiev menos de una semana para aprobar el plan de 28 puntos que incluye la cesión de territorio ucraniano, la reducción de su ejército o un compromiso de no entrar en la OTAN.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó el viernes la propuesta estadounidense y aseguró que intentaría proponer soluciones alternativas a Washington.

“En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz”, indicó en Facebook Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad ucraniano y miembro del equipo negociador de Kiev.

“Ucrania aborda este proceso con una comprensión clara de sus intereses. Se trata de una nueva etapa del diálogo que continúa desde hace algunos días y que tiene como objetivo principal armonizar nuestra visión de los próximos pasos”, añadió.

Por su parte, Zelenski firmó este sábado un decreto que conforma la delegación encargada de participar “en el proceso de negociación con Estados Unidos y otros socios internacionales de Ucrania, así como con representantes de Rusia”.

Según este decreto la delegación será dirigida por el brazo derecho de Zelenski, el jefe del gabinete presidencial Andrii Yermak. Lo acompañarán Umerov, los jefes de los servicios de seguridad, de inteligencia y del ejército, entre otros.

Será una delegación esencialmente militar.

El documento presentado por Estados Unidos para acabar con casi cuatro años de invasión rusa genera preocupación en Kiev, pues retoma varias de las principales exigencias de Moscú.

El plan incluye cesiones de territorio por parte de Ucrania y una reducción del tamaño de su ejército, pero también ofrece garantías de seguridad occidentales para Kiev.

Trump y Putin presionan a Zelenski para que acepte el texto.