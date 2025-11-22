Universidad Nacional pide sesión extraordinaria a MinEducación

La Secretaría General de la Universidad Nacional, a través de un comunicado oficial, informó que ha solicitado al Ministerio de Educación Nacional la convocatoria de una sesión extraordinaria para tratar los fallos emitidos por el Consejo de Estado. Estos fallos tienen implicaciones directas para el manejo de la universidad.

Lea también: Leopoldo Múnera renuncia a la rectoría de la Universidad Nacional para acelerar una nueva elección

Además, en esta reunión se discutirá la salida de la rectoría del profesor Leopoldo Alberto Munera.

Otro punto a tratar será la petición presentada por el profesor José Ismael Peña Reyes a la Secretaría General el 21 de noviembre de 2025, junto con la comunicación de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda, relacionada con la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

El comunicado también menciona que, una vez se reciba la respuesta de la Presidencia del Consejo Superior Universitario, se informará a la comunidad universitaria sobre la fecha y hora de la sesión extraordinaria.