Congresistas demócratas acusados de sedición por Trump denuncian amenazas de muerte

Los congresistas demócratas que fueron acusados de sedición esta semana por el presidente estadounidense, Donald Trump, por instar al Ejército a no acatar “órdenes ilegales”, subrayaron este domingo que las palabras del mandatario son “muy graves” y que han deparado amenazas de muerte contra ellos y sus familias.

El congresista Jason Crow, de Colorado, afirmó durante el programa ‘Face the Press’, de la cadena CBS, que se está tomando muy en serio las amenazas de muerte y de bomba que están recibiendo él y su familia por las “inquietantes” declaraciones de Trump.

“Cuando el presidente de Estados Unidos amenaza con ejecutar, ahorcar y arrestar usando esta retórica, la gente lo escucha”, lamentó Crow.

Él fue uno de los seis legisladores demócratas que Trump pidió arrestar y juzgar por haber instado esta semana en un video a miembros del Ejército a defender la Constitución y no acatar órdenes ilegales, sin especificar a qué órdenes se referían.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha ordenado al ejército desplegarse en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por demócratas, con el argumento de aplacar disturbios que en su opinión están descontrolados y respaldados por la “izquierda radical”, un razonamiento considerado inválido por diferentes tribunales que han bloqueado estos despliegues.

A su vez, el video coincide con el incremento del despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, una maniobra para presionar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y, según la Casa Blanca, combatir el narcotráfico.

Lo anterior ha supuesto la destrucción de una veintena de lanchas al parecer cargadas con drogas y la muerte de 83 de sus ocupantes.

La senadora Elissa Slotkin, elegida por Michigan, acusó en ese mismo programa a Trump de estar usando “el Departamento de Justicia como arma” y sostuvo que el mandatario está intentando hacerles callar porque no quiere que se hable sobre ese tema.

“Casi de inmediato, la situación cambió para todos nosotros... Si el presidente dice cosas así, imagínense lo que hace la gente, las llamadas a nuestra oficina”, sostuvo Slotkin.

Otro de los acusados por Trump fue el senador por Arizona Mark Kelly, quien lamentó que la retórica empleada por el presidente es “muy grave” y recordó que sus palabras “tienen un peso enorme, más que las de cualquier otra persona en el país”.

Varios legisladores demócratas, entre ellos Crow, presentaron el pasado viernes denuncias policiales por las publicaciones de Trump, y aunque es improbable que den lugar a acciones legales, marcan una escalada en las tensiones entre el mandatario y los demócratas en el Congreso.

Escuche W Radio en vivo: