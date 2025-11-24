Consejo de Estado tumba la declaración de “oposición” de Verde Oxígeno frente al Gobierno Petro

La Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la declaratoria de oposición que presentó el partido Verde Oxígeno, en la que se apartó totalmente del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Los consejeros de Estado determinaron anular la declaratoria al encontrar que adoleció de vicios de forma, porque, en su criterio, no respetó los estatutos internos de la colectividad y un “plan de acción” aprobado por la Asamblea General que fuera aprobado por el Comité Congresional.

“Si bien la asamblea general es el máximo órgano directivo del partido Verde Oxígeno, las decisiones de aquella no pueden estar en contravía de las normas estatutarias adoptadas por la propia agrupación para su adecuada organización y funcionamiento, según las cuales, en materia de la postura a asumir frente al Gobierno Nacional, le corresponde definirla, por votación, al comité congresional, con sujeción al plan de acción aprobado por la asamblea general”, señaló la Sección en una reñida votación.

Asimismo, cuestionaron que el CNE avalara la inscripción de Verde Oxígeno en el Registro Único de Partidos de oposición, sin haber verificado si se cumplieron las disposiciones internas de ese partido, y sólo limitándose a acatar la solicitud de la Dirección Nacional.