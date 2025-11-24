Golpe contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en la Amazonía Colombiana. Foto: suministrada.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través del Grupo Aéreo del Amazonas, ejecutó operaciones coordinadas con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional de Colombia y operaciones combinadas con la Policía Federal de Brasil, para llevar a cabo la misión “Amazonas Libre II” en el Parque Nacional Natural Río Puré, ubicado en el departamento del Amazonas.

Lo que se buscaba era neutralizar la explotación ilícita de yacimientos mineros realizada por el Gao-r Facción de alias ‘Iván Mordisco’.

Ambas fuerzas destruyeron 14 dragones mineros, estructuras de gran capacidad utilizadas para extraer hasta 6.000 gramos de oro al mes, lo que representaba una renta criminal aproximada de 9,3 millones de dólares mensuales.

Por otro lado, se intervinieron 3 remolcadores, 33 motores y 1 excavadora, además de permitir la incautación de 4.800 galones de combustible y 2,5 kg de mercurio.

