Guardiola, sobre recuperar a Claudio Echeverri: “Pregúntale a su agente”

Pep Guardiola, en rueda de prensa previo al partido de este martes 25 de noviembre por Champions League, habló sobre la posibilidad de recuperar al argentino Claudio Echeverri, cedido en el Bayer Leverkusen, y comentó que esa es una pregunta para el agente del jugador.

Echeverri, de 18 años, solo ha disputado 240 minutos con el Bayer Leverkusen esta temporada, lo que ha despertado rumores de que el City no está contento con la situación del futbolista y podría recuperarlo en el próximo mercado invernal.

“Siempre nos gusta que nuestros jugadores cedidos jueguen muchos minutos”, aseveró Guardiola este lunes en rueda de prensa.

“Le tenemos mucho aprecio como futbolista, pero lo que está pasando en el Leverkusen, tenéis que preguntarle a su agente. Él lo sabrá todo”.

Repreguntado sobre la posibilidad de terminar la cesión, Guardiola incidió en lo mismo. “Es una pregunta para su agente”.

