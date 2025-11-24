Inspectora in situ fue designada por el MinEducación para vigilar la Uniatlántico

En las últimas horas, se conoció que en medio de la crisis institucional que atraviesa la Universidad del Atlántico, el Ministerio de Educación designó a una inspectora in situ para la vigilancia de la institución.

La funcionaria llegará a las instalaciones del alma mater este lunes 24 de noviembre.

Se trata de María José Benjumea Buelvas, quien acompañará el proceso de vigilancia que inició la cartera, para revisar el funcionamiento del centro académico.

Su función de vigilancia y control se ejercería tanto en el área académica como administrativa.

En ese sentido, se conoció que le hará seguimiento a la presentación del servicio de la educación superior, garantizando el cumplimiento de su misión de manera continua.

El periodo de la inspección se mantendrá durante la vigilancia especial que ordenó el Ministerio de Educación.

Benjumea Buelvas es egresada de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y cuenta con una especialización en Políticas Públicas.