Jefe del Estado Mayor de EE.UU. irá a Trinidad y Tobago en medio de despliegue militar en el Caribe

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe, anunció este lunes la embajada estadounidense en Puerto España.

Lea aquí: Diosdado Cabello dijo que Trinidad y Tobago asumió la posición de ser un frente contra Venezuela

Caine se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar. “La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo en un comunicado la embajada.

Trinidad y Tobago realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en el último mes como parte de la operación antidrogas que Washington dirige especialmente contra Venezuela.

Escuche W Radio en vivo: