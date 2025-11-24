Internacional

Jefe del Estado Mayor de EE.UU. irá a Trinidad y Tobago en medio de despliegue militar en el Caribe

Trinidad y Tobago realizó ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos en el último mes como parte de la operación antidrogas que Washington dirige especialmente contra Venezuela.

Bandera Trinidad y Tobago. Foto: Getty Images

Bandera Trinidad y Tobago. Foto: Getty Images / Glowimages

AFP

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitará Trinidad y Tobago el martes para conversar sobre narcotráfico en medio del despliegue militar en aguas del Caribe, anunció este lunes la embajada estadounidense en Puerto España.

Caine se reunirá con la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar. “La visita se centrará en la sólida relación bilateral entre ambas naciones, el fortalecimiento de la estabilidad regional y la unidad regional en torno a la vital importancia de combatir el tráfico ilícito y las organizaciones criminales transnacionales”, dijo en un comunicado la embajada.

