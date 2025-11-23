Trinidad y Tobago afirmó que alerta aérea sobre Venezuela no implica “conflicto inminente”

El exdirector general de Aviación Civil de Trinidad y Tobago, Ramesh Lutchmedial, afirmó que la decisión de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) de emitir un aviso internacional al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe, no implica un “conflicto inminente”.

Lutchmedial remarcó que la decisión no implica que sea inminente algún tipo de conflicto militar en Venezuela.

Tras el aviso de la FAA las aerolíneas Iberia (España), TAP (Portugal), Gol (Brasil) y Avianca (Colombia) informaron que suspendieron sus vuelos hacia este país.

En este contexto, Lutchmedial afirmó que la FAA cuenta con el mejor sistema de navegación aérea e inteligencia del mundo para evaluar situaciones como esta.

Lutchmedial señaló que el aviso es solo una recomendación para que las aerolíneas estadounidenses sean cautelosas e informen a la FAA sobre las rutas de vuelo previstas.

“Suelo decir cosas que puedo respaldar con pruebas. En esta fase, se trata de una medida de precaución, pero si la situación se agrava, se designarán zonas de exclusión aérea”, aseveró el exdirector general de Aviación Civil trinitense.

La FAA afirmó que seguirá vigilando el entorno de riesgo para la aviación civil estadounidense que opera en la región.

El aviso se produce en un contexto de tensiones continuas entre Estados Unidos y Venezuela en el sur del Caribe. Un total de 83 personas han muerto en 21 ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes desde el 2 de septiembre.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el sábado que en el “norte”, en referencia a Estados Unidos, tratan de decir que en Venezuela “hay un régimen, un dictador”, pero agregó que esto se trata de un “refrito (algo repetido)”.

Por su parte, las aerolíneas Laser y Estelar informaron este domingo de que operan con normalidad en Venezuela.

