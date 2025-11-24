Lista de barrios con cortes de agua en TODAS las localidades de Bogotá del 25 al 29 de noviembre

La Empresa de Acueducto anunció cortes de agua en varios sectores de Bogotá de las diferentes localidades, en algunos barrios específicos.

Según explican, estos cortes de agua se darían por trabajos en redes de agua potable, así como obras de mantenimiento que buscan mejorar el suministro en la ciudad y de los municipios aledaños.

¿Qué barrios tendrán cortes de agua en Bogotá esta semana?

Conozca a continuación el listado de barrios que se verán afectados por los cortes en el servicio de acueducto del 25 al 29 de noviembre.

Martes 25 de noviembre de 2025

Localidad de Chapinero

Las Acacias. De la Calle 68 a la Calle 70B, entre la Carrera 2 Este a la Carrera 1. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidades de Rafael Uribe Uribe y Tunjuelito

Venecia y Fátima. De la Avenida Calle 45A Sur a la Calle 52G Sur, entre la Avenida Carrera 33 a la Avenida Carrera 53. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Bosa Centro. De la Calle 58 Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 80 a la Carrera 82A. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Municipio de Soacha

Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida. De la Calle 1 a la Calle 14, entre la Carrera 6 Este a la Carrera 3B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Bosa

Antonia Santos, El Retazo, Gran Colombiano, Gran Colombiano I, Humberto Valencia, Islandia, Laureles, Palestina, Paso Ancho y San Pablo Bosa.

De la Calle 63 a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 81 a la Carrera 82.

De la Calle 66 Sur a la Calle 70 Bis Sur, entre la Carrera 80N a la Carrera 82A.

De la Carrera 82A a la Carrera 86, entre la Calle 67B Sur a la Calle 71A Sur.

De la Carrera 79 a la Carrera 86, entre la Calle 70 Bis Sur a la Calle 71F Sur.

De la Transversal 79D a la Carrera 87, entre la Calle 71F Sur a la Avenida Calle 75 Sur.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Fontibón

Ferrocaja Fontibón y Puerta de Teja. De la Carrera 86 a la Carrera 95, entre la Calle 22 a la Calle 24. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cambio de hidrante y válvula.

Miércoles 26 de noviembre de 2025

Localidad de Suba

Tuna Baja, Villa Hermosa, Las Mercedes I y El Pino. De la Carrera 99 a la Carrera 111, entre la Calle 151 a la Calle 168. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Chapinero

Las Acacias. De la Calle 70 a la Calle 72 Bis, por la Carrera 1 (Avenida Circunvalar). Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Tunjuelito

Venecia, Venecia Occidental, Fátima, Muzú y San Vicente Ferrer. De la Avenida Boyacá a la Avenida Carrera 53, entre la Avenida Calle 45A Sur a la Avenida Carrera 33. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Santo Domingo y Santa Viviana. De la Calle 67 Sur a la Calle 76S, entre la Carrera 77C a la Carrera 74B. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Ciudad Bolívar

Los Tres Reyes, El Mirador de la Estancia, Perdomo Alto, Espino I, Espino, Santo Domingo, San Antonio Mirador, Ismael Perdomo, Santa Viviana, Sierra Morena. De la Calle 62G Sur a la Diagonal 75C Sur, entre la Carrera 77C a la Carrera 73J con Transversal 50. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha

Nogal, Hogar del Sol, La Amistad, Bochica, La Toscana y La Cañada.Antigua: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19, entre la Calle 21 a la Calle 33A.Nueva: De la Carrera 4 (Autopista Sur) a la Transversal 19A, entre la Calle 21 a la Diagonal 33.Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Campo Hermoso, Patio Bonito, Patio Bonito II, Saucedal y Tairona. De la Avenida Calle 6 a la Calle 38 Sur, entre la Avenida Carrera 86 a la Avenida Carrera 89. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Tunal. De la Transversal 14 a la Carrera 25A, entre la Calle 42 Sur a la Calle 48C Sur. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Tunjuelito

Fátima. De la Calle 50B Sur a la Calle 51A Sur, entre la Carrera 36 Sur a la Transversal 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Ciudad Bolívar

Volador: Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, República de Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur, Marandú, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante.

El Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur, La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Niño, Canadá Honda, Divino Niño, La Cabaña, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector y San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.

Quiba: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Alta Loma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, República de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal y Quiba Bajo.

Alpes II: Cordillera del Sur y Bella Flor Sur.

Afectación 1: De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H.

Afectación 2: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U.

Afectación 3: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U.

Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Jueves 27 de noviembre de 2025

Localidad de Tunjuelito

Tunal Oriental, San Vicente Ferrer, El Carmen, Samoré y Claret. De la Avenida Carrera 24 a la Avenida Carrera 33, entre la Avenida Calle 56A Sur a la Avenida Calle 44 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Municipio de Soacha

El Barreno, Bosque de Tibanica, Tierra Grande, Morella, Portal de San Ignacio, Terra Grande III Etapa 2, Terra Grande II Etapa 1, Alameda Tibanica, Arboleda, Terra Grande IV Etapa 2, Parque Residencial Loretto, C.R. El Portal de San Ignacio 4 Etapa (Subetapas I y II), Terra Luna, Easy, Magnolios, Alelies, Azaleas, Inst. Vendible Yerbabuena, Banco de Tierras, Parque, Ciruelos Cra 4E # 36-61, Centro de Víctimas, Zona Verde 3, Hacienda Terreros, Área de Equipamientos, Centro Comercial Ventura Terreros, Cerezos Cra 4E # 36-61, Cámbulos, Torres del Parque, Santa Rita, Tierra Alta, Terra Grande IV Etapa 3, Terra Grande IV Etapa 1, Terra Grande IV Etapa 4, Terra Grande III Etapa 3, Terra Grande III Etapa 1, Terra Grande II Etapa 3, Terra Grande II Etapa 2, Terra Grande II Etapa 4 y Parque Tibanica. De la Carrera 4 a la Carrera 25C Este, entre la Calle 33 a la Calle 44. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a mantenimiento preventivo.

Localidad de Kennedy

Calandaima, Tocarema, Ipanema, Canal Américas, El Caracol, El Paraíso Kennedy, Galán, Galán Rural, Las Palmitas, Palmitas, Patio Bonito III, Primavera Kennedy, Riveras de Occidente, Riviera, Santa Marta, Tabatinga, Tierra Buena, Unir I y demás sectores listados. De la Carrera 89 a la Carrera 103, entre la Calle 6 a la Calle 38 Sur. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Kennedy

Bavaria. De la Calle 9 a la Calle 12, entre la Carrera 73 a la Carrera 78. Desde las 10:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Localidad de Los Mártires

La Pepita y Voto Nacional. De la Avenida Calle 6 a la Calle 13, entre la Carrera 14 a la Carrera 22. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Provivienda Oriental. De la Avenida Calle 8 Sur a la Calle 26 Sur, entre la Avenida Carrera 68 a la Carrera 71D. Desde las 7:00 a. m. hasta por 27 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Localidad de Kennedy

Hipotecho Occidental. De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 71D a la Carrera 72. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates de redes de acueducto.

Sábado 29 de noviembre de 2025

Localidad de Barrios Unidos

La Paz. De la Calle 68 a la Calle 63, entre la Carrera 24 a la Carrera 30. Desde las 9:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a empates en redes de acueducto.

¿Cuáles son las recomendaciones para los afectados por cortes de agua?

Llene el tanque de reserva de su vivienda

Consumir el agua almacenada antes de 24 horas

Evite malgastar el líquido

Tenga en cuenta que “la EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 1162.