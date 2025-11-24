Magistrado Héctor Carvajal fue retirado del debate de la reforma pensional

Héctor Carvajal fue elegido por el Senado como el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Foto: suministrada.

La W conoció en primicia que el magistrado Héctor Carvajal fue oficialmente retirado del debate de la reforma pensional.

Lo anterior, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptara la recusación contra el magistrado Carvajal, presentada por la demandante Paloma Valencia.

Aunque fue una discusión “difícil”, según fuentes dentro de la Sala Plena del alto tribunal, se impuso la tesis en la que se concluyó que Héctor Carvajal estaba impedido porque emitió concepto previo y favorable sobre la reforma pensional como asesor jurídico de Colpensiones.

El magistrado de la Corte Constitucional, como asesor jurídico, había estructurado la intervención de Colpensiones en defensa de la reforma pensional ante la Corte el año pasado.

En dicha contestación, realizada por Carvajal, se argumentaba que no se habían configurado vicios de procedimiento en el trámite de aprobación de la reforma pensional, lo cual significaba una clara defensa del hoy magistrado frente al proyecto bandera del Gobierno.

La Sala Plena continuará ahora con el debate de fondo frente al contenido de la reforma pensional. Decidieron adelantar la discusión los 8 magistrados restantes.

Solamente se acudirá a designar conjuez en caso de que haya un empate 4-4 dentro de la Sala Plena del alto tribunal.