“No hago parte del núcleo del M-19, no soy persona de confianza para Jorge Lemus”: Isaac Beltrán

Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF, explicó por qué se dio su salida de la entidad.

Bandera M-19 y Jorge Lemus. Foto: (Colprensa - John Paz) / DNI

El exfuncionario de la UIAF, Isaac Beltrán, habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló el motivo por el que salió de la Unidad de Información y Análisis Financiero.

“Hay ciclos en el funcionamiento de las entidades. La UIAF es una organización muy pequeña, pero hay una cultura organizacional centrada en el valor de los datos (…). Hace parte del ciclo normal de renovación, hay formas de trabajo que no se comparten”, afirmó.

Aunque señaló que su salida de la entidad es parte de un ciclo, señaló que no es alguien de confianza para Jorge Lemus, director de la DNI.

No hago parte del núcleo central del M-19. Si bien tengo una creencia profunda en las tesis de nuestro Gobierno, no soy persona de confianza para Jorge Lemus”, añadió.

A propósito, mencionó que él no tenía problema con salir de la entidad, pero todo cambió cuando dieron su nombre, según señaló, con la intención de hacerle daño. “Se pone en riesgo mi integridad y la de mi familia”.

¿Quién dio su nombre?

Beltrán no reveló nombres porque “son especulaciones”, pero dejó claro que se hizo “con mala fe”.

Escuche la entrevista completa con Isaac Beltrán aquí:

Isaac Beltrán dice que no violó la reserva sobre reunión con Diego Marín: “no se habla del contenido”

