Siete privados de la libertad se fugaron de carceleta en Soledad, Atlántico

Imagen de referencia de prisioneros. I Foto: Getty Images. / BrianAJackson

La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó que siete privados de la libertad se fugaron de una carceleta en el municipio de Soledad, Atlántico.

Los sujetos se encontraban detenidos en el CAI de la institución, ubicado en inmediaciones de la carrera 30 con calle 26 en el barrio Hipódromo.

Según dieron a conocer las autoridades, los ahora prófugos aprovecharon que el oficial que los estaba cuidando salió del lugar para realizar labores de aseo.

La fuga se habría generado por un agujero que abrieron en el techo del lugar de reclusión.

El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 23 de noviembre.

Aunque la Policía activó un plan candado en la zona, solo tres de los señalados fueron recapturados.

Estos fueron identificados como Jonathan José Barrios Hurtado, Omar Sebastián Fábregas Ferrer y José Luis Barrios Álvarez.

Los fugados serían presuntos miembros de grupos delincuenciales como el Clan del Golfo, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’.

Por la situación, las autoridades mantienen alerta máxima para lograr dar con el paradero de los señalados criminales que no han sido detenidos.

En total, unas 32 personas permanecen recluidas en la carceleta de la que huyeron los sujetos.