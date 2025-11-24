Xi Jinping defendió que Taiwán vuelva a ser parte de China en una conversación telefónica con Trump

El presidente de China, Xi Jinping, defendió en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, que el regreso de Taiwán a China es una “parte importante” del orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial, según recoge este lunes la agencia estatal china Xinhua.

La conversación entre los dos líderes se produce después de que el Gobierno chino advirtiera a Estados Unidos, el pasado viernes, que Taiwán es su “línea roja inviolable”, tras la aprobación de Estados Unidos de la posible venta de repuestos y piezas de reparación de aeronaves militares por un total de 330 millones de dólares a la isla.

Según recoge Xinhua, el presidente chino enfatizó en la conversación que China y Estados Unidos lucharon antaño “codo con codo” contra el “fascismo y militarismo”.

Añadió que, en la actualidad, ambas partes deben “salvaguardar conjuntamente los victoriosos resultados” de la Segunda Guerra Mundial.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una “parte inalienable” del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para concretar la “reunificación” de la isla y el continente, uno de los objetivos a largo plazo trazados por Xi tras su llegada al poder en 2012.

Desde hace más de siete décadas, Estados Unidos se encuentra en medio de las disputas entre China y Taiwán, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín.

