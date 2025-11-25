Destinos imperdibles para visitar en Canadá si viaja para el Mundial 2026

El próximo 11 de junio de 2026 dará inicio el próximo Mundial de Fútbol con 48 países participantes, de los cuales llegarán decenas de miles de personas listas para ver a su selección competir contra los demás.

Sin embargo, cuando ya se ha entrado en gastos de viajar a Norteamérica para el certamen, no está de más visitar aquellos lugares por las que la gente acostumbra a volar sin necesidad de una competencia de talla mundial.

Parque Nacional Banff

Este es el parque más antiguo de Canadá, se sitúa en las montañas y su fama se debe a sus paisajes, sus lagos de agua cristalina y la vida silvestre que se encuentra allí. Los lagos Louise y Moraine son conocidos por el color turquesa de su agua y las vistas hacia los glaciares que tienen alrededor.

Dentro del parque también está el centro turístico llamado ‘La ciudad de Banff’, que ofrece alojamientos, tiendas y restaurantes para hospedarse o pasar el tiempo que se disponga.

La entrada al parque cuesta 8 dólares canadienses (21,000 pesos colombianos) si se es mayor de edad y gratis si no, y se recomienda estar en el parque al menos 3 días para poder disfrutar la mayoría de cosas que ofrece.

Parque Nacional Banff. Foto: Getty Images. / ARUTTHAPHON POOLSAWASD Ampliar

La Bahía de Fundy

Esta Bahía se encuentra cerca de Nueva Escocia en la costa atlántica, y su fama radica en que es el punto con las mareas más altas de todo el planeta, causando estructuras de roca erosionada por miles de años y también diversas actividades de acuerdo a la hora del día.

Esta zona también tiene diversas playas y senderos que cambian mediante el paso del día, que se pueden disfrutar en caminatas o en recorridos en lancha para poder avistar las ballenas, delfines y demás fauna presente en los alrededores de la Bahía.

Bahía de Fundy. Foto: Getty Images. / Vicki Jauron, Babylon and Beyond Ampliar

Vancouver

Esta ciudad representa uno de los puntos más importantes del país, su mezcla entre la urbanización, la naturaleza alrededor y el océano la transforman en un sitio lleno de actividades para hacer, sin contar toda la diversidad gastronómica y cultural presente en la Cosmópolis.

Cabe agregar que en el estadio BC Place de la ciudad albergará varios partidos mundialistas, específicamente 5 de la fase de grupos, 1 de dieciseisavos de final y uno de octavos de final, por lo que, dependiendo de como se de el sorteo de la fase de grupos, hospedarse en la ciudad o cerca de ella no sería una mala opción.

Vancouver y el estadio BC Place. Foto: Getty Images. / Walter Bibikow Ampliar

Cataratas del Niágara

Estas cataratas son consideradas una de las maravillas naturales más impactantes del mundo gracias a su tamaño, su altura, sus paisajes alrededor, su caída de agua de 50 metros y los arcoíris que se llegan a formar. Se ubican en el Río Niágara cerca de la frontera de Canadá y Estados Unidos.

Según la página oficial de los parques del Niágara, son más de 168,000 metros cúbicos de agua los que pasan por la cresta de las cataratas cada minuto en los días dónde el turismo es más frecuente.

Cataratas del Niágara. Foto: Getty Images. / bloodua Ampliar

Escuche W Radio en vivo aquí: