¿Dónde está la crisis?: MinSalud cuestionó altas utilidades de las empresas del sector

Desde Barranquilla, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, criticó la supuesta crisis del sistema, asegurando que se trata de un relato defendido por las EPS y otros actores privados.

En su pronunciamiento, afirmó que, solo el año pasado, 150 empresas privadas de salud reportaron utilidades de $5 billones de pesos, pese a que han mencionado una disminución de los recursos.

En ese sentido, Jaramillo criticó la permanencia de las empresas en el sector, y cuestionó que hablen de “crisis”.

Asimismo, aseveró que, el problema con los recursos del sistema es que no están siendo auditados, por lo que no hay control y han sido sustraídos.

Adicionalmente, se refirió a la privatización de los servicios de salud, señalando que, mientras a los hospitales públicos se les deja “subsistiendo”, a los privados se les entregan unidades con alta generación de ingresos, como es el caso de cuidados intensivos.

El ministro también habló sobre el giro de los subsidios del sistema, asegurando que se están realizando, pero que las EPS no los trasladan oportunamente.

En lo que tiene que ver con la Nueva EPS, manifestó que permanecen estructuras internas que “hacen lo que les viene en gana”.

