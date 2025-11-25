Ismael Peña cuestionó la decisión del CSU y pidió respetar los fallos del Consejo de Estado

En un comunicado, el profesor Ismael Peña afirmó que el CSU “desconoció abiertamente la validez de mi designación, al acoger la tesis de una supuesta renuncia del profesor Leopoldo Múnera, pese a que esa figura ya había sido declarada nula por la jurisdicción contenciosa”.

Le puede interesar: UNAL designó rector encargado mientras sigue el trámite sobre la rectoría en propiedad

Sostuvo que, a partir de esa interpretación, el CSU declaró una vacancia en el cargo y designó como rector encargado al profesor Andrés Felipe Mora.

El rector designado señaló que el análisis del CSU “no consideró en su sentido integral las implicaciones de los fallos del Consejo de Estado” lo que expuso a la Universidad Nacional a riesgos jurídicos, económicos y reputacionales. También indicó que las medidas adoptadas podrían constituir faltas disciplinarias al ir en contra de decisiones judiciales en firme, aunque subrayó su confianza en las instituciones públicas.

Peña hizo un llamado a la comunidad universitaria a mantener la serenidad y continuar con las actividades académicas. Reiteró su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria y aseguró que estaba dispuesto a asumir la rectoría “con el firme compromiso de cumplir con las obligaciones propias del cargo”.