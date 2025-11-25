La ocupación del Hospital Santa Sofía, en Manizales, alcanza un 300 % / Cortesía: Hospital Santa Sofía

Manizales

En un 300 % está la ocupación en el Hospital Santa Sofía de Manizales, el gerente de esta entidad confirmó que la red está colapsada especialmente por usuarios de la Nueva EPS que no están siendo atendidos en otros centros asistenciales por falta de paga

Hay preocupación de los usuarios de la Nueva Eps por el colapso en la atención en varios hospitales, en las últimas horas el gerente de Santa Sofía, Carlos Alberto Piedrahita, comentó que la ocupación del centro asistencial alcanzó el 300 %.

Esta saturación se explica porque el único hospital que atiende en este momento a usuarios de la Nueva EPS sin ninguna restricción es Santa Sofía, teniendo en cuenta que el Hospital de Caldas desde esta semana suspendió nuevamente servicios a esta entidad prestadora de Salud.

“Hoy el sistema está colapsado, hoy Santa Sofía está saturado y el Hospital que tiene una sala de urgencias de 1000 metros cuadrados donde solamente caben 20 camas para pacientes, está totalmente llena y está ocupando 50 camas. Tenemos una ocupación del 100 %”, dijo el gerente.

El gerente comentó que muchos de los usuarios están durmiendo en sillas rimax porque no hay camas suficientes para atenderlos.

El hospital Infantil también anunciará esta semana suspensión de servicios si no hay un pago urgente por parte de la Nueva EPS.