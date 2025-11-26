Actualidad

Capturan a pareja que suplantaba a un senador para estafar a ciudadanos con falsas ofertas laborales

Fueron capturados en Bucaramanga un hombre y una mujer señalados de cometer estafa, suplantación y delitos informáticos.

Capturan a pareja que suplantaba a un senador para estafar a ciudadanos con falsas ofertas laborales. Foto: suministrada.

La detención se llevó a cabo mediante un registro de allanamiento, que logró establecer que los capturados presuntamente contactaban a sus víctimas por medio de llamadas telefónicas, haciéndose pasar por un senador de la República.

Usando esta identidad falsa, ofrecían supuestos cargos en entidades públicas a cambio de transferencias de dinero.

Las labores de inteligencia permitieron identificar alrededor de 20 denuncias relacionadas con esta modalidad de estafa, que habría afectado a ciudadanos de distintos municipios del departamento.

Durante el procedimiento fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos desde los cuales, al parecer, se realizaban las llamadas y se coordinaban los engaños.

Los dos capturados, junto con el material incautado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su correspondiente proceso de judicialización.

