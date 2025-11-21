Crimen Jaime Esteban Moreno: defensa de Juan Carlos Suárez busca un preacuerdo con la Fiscalía

La defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz confirmó que se iniciaron los acercamientos con la Fiscalía General de la Nación para concretar un preacuerdo, esto en medio de la investigación por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años.

Los abogados Ignacio Romero y Moisés Carreño confirmaron que se iniciaron los diálogos con la fiscal Elsa Reyes, quien asumió la investigación por el crimen.

Juan Carlos Suárez Ortiz fue el primer capturado por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de séptimo semestre de la Universidad de Los Andes.

El procesado fue imputado por el delito de homicidio agravado, y lo que se busca es concretar una negociación en la que se asuma la responsabilidad de los hechos y se logre una disminución en los agravantes y en la eventual condena.

El abogado Romero, principal defensor de Suárez Ortiz, sostiene que se trata de un homicidio preterintencional en el que nunca existió la intención de asesinar a la víctima, sino de causarle una lesión.

Entre tanto, el abogado Camilo Rincón, apoderado de David Rincón, hermano de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, señaló que buscan que haya justicia.

Dijo que a Juan Carlos Suárez Ortiz “sí o sí tendrá que imponérsele una pena a través de un fallo condenatorio. Pero esto también implica que lo que normalmente cualquier víctima en un proceso de este nivel busca es que ese reconocimiento se le haga a ellos. Eso hace parte también de la justicia retributiva. Además de eso, nosotros también estamos pensando que con eso se evita también una revictimización en una familia que ya ha sufrido. Entonces, la idea no es prolongar un dolor, pero esa prolongación del dolor no se traduce en impunidad, claramente. Lo que se está buscando y lo que se espera, con preacuerdo o sin preacuerdo, es una sentencia condenatoria”.

Agregó sobre la condena que “si nos vamos a un juicio, Juan Carlos Suárez Ortiz estaría expuesto a una condena entre 40 y 50 años (…) es el juez, en su sabio entender, quien dará cuenta de cuánto sería ese beneficio en esa sentencia condenatoria, porque recordemos que el preacuerdo se traduce y nos conduce a una sentencia condenatoria, claramente con una rebaja de pena según el grado de aceptación, según las circunstancias que el juez tenga que evaluar. De tal manera que, especulando, pensaría yo que Juan Carlos Suárez Ortiz arrancaría o iniciaría su condena, pensaría yo, con unos 25 o 30 años, en el mejor de los escenarios para él”.

Así fue la terrible golpiza que le causó la muerte a Jaime Esteban Moreno Jaramillo

La delegada de la Fiscalía detalló que Suárez Ortiz responderá en calidad de coautor por los hechos que rodearon la muerte del estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes.

“El día 31 de octubre de 2025, siendo aproximadamente las 3:25 horas, se encontraban los ciudadanos J.D.S.O. y Jaime Esteban Moreno Jaramillo departiendo en el establecimiento Before Club, ubicado en la avenida Caracas No. 63-86 del barrio Chapinero, en Bogotá”, narró la fiscal del caso.

Continuó relatando que “hacia las 3:25 horas, al salir del establecimiento y caminar en dirección al local comercial Oxxo, ubicado en la calle 64 No. 14-10, justo frente al Instituto Educativo INCAP, un sujeto masculino con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y con pantalón negro nuevo, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, le provocó la primera caída al piso”.

Otro hombre que sería Ricardo González Castro aparece en la escena

La fiscal mencionó que otro hombre, que permanece prófugo, también agredió a la víctima.

“Este agresor, Juan Carlos Suárez Ortiz, se encontraba acompañado por otro hombre, persona que emprendió la huida. Igualmente, estaba acompañado por dos mujeres que fueron capturadas en el lugar y que posteriormente se identificaron como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, y Bertha Johana Parra Torres, que llevaba un disfraz negro.

La primera de ellas señaló a la víctima, asegurando que este era ‘el de la discoteca (Before Club)’”.

Segunda agresión

“Minutos después, los agresores regresaron corriendo y, en la esquina de la calle 64 con carrera 15, usted, señor Juan Carlos Suárez, junto con otra persona que emprendió la huida, alcanzaron a la víctima, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, y le propinaron puños hasta tumbarlo. Ya estando en el suelo, le dieron múltiples patadas en la cara y el cuerpo, mientras la señora identificada como Kleydemar Paola Fernández, quien vestía un disfraz azul, motivaba a que le siguieran pegando”.

La fiscal siguió narrando el crimen

“Acto seguido, usted, en compañía de otra persona que huyó del lugar, se retiraron en dirección al local Oxxo, mientras la víctima botaba sangre por la nariz y por la boca, y se ahogaba con su propia sangre. Un vigilante de la zona avisó a la Policía Nacional”.

La fiscal agregó que “los uniformados hicieron presencia en el lugar y, por el señalamiento del testigo presencial —amigo de la víctima—, se logró la captura de las dos mujeres que acompañaban a los presuntos agresores, así como la del señor Juan Carlos Suárez Ortiz, en la calle 69 con carrera 14”.

