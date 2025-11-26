Cientos de indígenas ocupan un predio en Anserma (Caldas) en medio de reclamos por tierras

Manizales

Las comunidades indígenas provenientes de los departamentos de Chocó y Risaralda, volvieron a protagonizar ocupaciones y bloqueos en inmediaciones del municipio de Anserma, en Caldas.

Durante el fin de semana tomaron de manera ilegal un predio perteneciente a una entidad bancaria, lo que obligó a la intervención de las autoridades para adelantar el proceso de desalojo, así lo indicó el alcalde Omar Andrés Reina.

“Se han ubicado en un predio de propiedad de una entidad bancaria. Eso escaló a un estado de un problema social, de violencia, de desnutrición infantil muy complejo. Precisamente, de que esa ocupación ilegal no les permite acceder a las ayudas del Estado ni a la asignación de tierras y mucho menos al reconocimiento de parte del Ministerio del Interior”.

La falta de respuestas del gobierno nacional

En el primer semestre de este año ya se habían presentado bloqueos en la vía Troncal de Occidente, generando graves afectaciones en la movilidad entre Risaralda, Caldas y Antioquia, sin embargo, se llegaron a algunos acuerdos como el reconocimiento como comunidad indígena.

Reina, explicó que el municipio cuenta con dos comunidades indígenas, oficialmente, reconocidas por el Ministerio del Interior, con las cuales no existen conflictos.

Según el mandatario municipal, el problema “radica en la llegada reciente de nuevos grupos que no cuentan con ese reconocimiento”.

El alcalde aseguró que los líderes de estos grupos tienen acceso a bases de datos de predios administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y han venido ocupándolos ilegalmente en Anserma, San José y Belalcázar, al occidente de Caldas, para exigir su entrega.

“No estamos dispuestos a acceder a ninguna pretensión a través de vías de hecho. Cada vez que se ocupe de manera ilegal un predio, actuaremos con la fuerza de la ley”.

El alcalde también advirtió sobre la presencia de niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores; obligados a permanecer en condiciones indignas, durmiendo en cambuches y con acceso limitado a agua y alimentos.

Comunidad indígena pide respuestas del gobierno nacional

Jhon Edison Cardona Cardona, consejero de la Organización Regional Indígena de Caldas y segundo gobernador de su comunidad, explicó que la ocupación hace parte de un proceso nacional en el que comunidades indígenas y campesinas reclaman predios en extinción de dominio administrados por la SAE.

“Nuestra presencia en estos territorios hace parte de un movimiento nacional. No habrá bloqueos siempre y cuando no haya intervención de la Policía”, afirmó.

Mesas de concertación con la personería, entidades locales y nacionales

La personera de Anserma, Julieth Andrea Palacios, informó que las entidades locales han garantizado los derechos de esta comunidad y que, tras los diálogos de las últimas horas, se pactó una reunión para el próximo viernes con la SAE y la Agencia Nacional de Tierras.

“El objetivo será aclarar los procedimientos para la posible adjudicación de un predio y mejorar las condiciones de vida de la comunidad de Caucamorro”.

La representante del ministerio público, recordó que la comunidad ha recibió recientemente el reconocimiento del Ministerio del Interior, pero aún está a la espera de la asignación de tierras.