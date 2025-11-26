Expodefensa 2025 llega a Colombia: fechas del evento

Del 1 al 3 de diciembre, Bogotá será el punto de encuentro internacional de la industria de defensa y seguridad con la realización de Expodefensa 2025.

Alrededor de 200 expositores de 25 países llegarán a Corferias para mostrar sus nuevas tecnologías, equipos y soluciones orientadas a fortalecer la seguridad, la protección de las comunidades y la respuesta ante emergencias.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el encuentro reunirá a delegaciones oficiales, líderes de la industria y expertos internacionales para conversar sobre seguridad nacional, lucha contra actividades ilegales, atención de crisis, protección del medio ambiente y defensa de los recursos naturales.

Durante tres días, 10.000 visitantes podrán ver demostraciones en vivo, participar en conferencias con expertos y conocer proyectos que integran tecnología y cooperación internacional.

Este evento es organizado por el Ministerio de Defensa Nacional, CODALTEC (Corporación de Alta Tecnología), COGES EVENTS y Corferias.